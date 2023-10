Sardegna | trascinano asina con il fuoristrada | due denunciati

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Hanno legato una corda attorno al collo di un'che non voleva spostarsi dal luogo in cui aveva partorito e l'hanno trascinata via per 30 metri usando un. Non soddisfatti, hanno filmato l'azione col telefonino e pubblicato un video su Instagram. Protagonisti della vicenda, avvenuta l'11 agosto scorso a Villaputzu (nel Sud), un operaio di 28 anni e un allevatore di 32. I due sono statidai carabinieri per maltrattamenti di animali. A fare scattare gli accertamenti dei militari della Compagnia di San Vito sono state alcune segnalazioni che indicavano la presenza del video su Instagram, pubblicato dal 28enne. I carabinieri lo hanno acquisito e visionato, risalendo all'autore.