Sana uccisa per il no alle nozze combinate? I giudici in Pakistan a caccia di prove

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La corte d'assise di Brescia sarà in: si cercano leper il presunto omicidio d'onore diCheema

Il video è stato mostrato in aula davanti alla Corte d'Assise di Brescia durante il processo per la morte diCheema, la 24enne cittadina italianasecondo le autorità italiane in Pakistan ...

Brescia, Sana uccisa dal padre e dal fratello. I giudici in Pakistan per ... IL GIORNO

Sana Cheema, il fratello: l'ho uccisa io (poi ritratta). E la Corte d'assise andrà in Pakistan Corriere

L'omicidio di Sana Cheema è avvenuto a Gujrat il 18 aprile del 2018: il giorno dopo, come conferma il biglietto aereo già acquistato, sarebbe dovuta rientrare a Brescia.In aula i video delle confessioni. Il padre, imputato insieme al figlio, nega che la ragazza avesse rifiutato un matrimonio combinato ...