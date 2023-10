San Martino Alfieri e le 12 ore per dire no alla violenza sulle donne

Una mostra, un libro, un laboratorio didattico per bambini e uno spettacolo teatrale per dire no alla violenza sulle donne: succederà aAlfieri sabato 14 ottobre. Intorno alla mostra itinerante del Progetto SOS donna 'Non crederci! Se ti tratta male e poi ti dice: non lo farò più...' il Comune ha composto un programma che ...

L'isola pedonale di viale San Martino h24, ma le auto passano lo stesso (e parcheggiano)

Viale San Martino. Gli archetti non ci sono e le auto entrano a sostare nell'isola pedonale

Intervento in corso dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Casale Monferrato per un incendio scoppiato questa mattina, mercoledì 11 ottobre, poco dopo le 9, in una cava di ghiaia fra Frassineto Po ...Entro la fine dell’anno il nuovo parco giochi di San Martino in Strada diventerà realtà e per la primavera sarà fruibile. Si trova in via Papa Giovanni Paolo II e comporta l’investimento di circa 600m ...