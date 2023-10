Salgono a 11 i membri dello staff Onu uccisi

...17 Ucciso ministro economia di Hamas in raid Israele 14:56 Al Jazeera: "Uccisi duedell'...42 Hamas: "Quasi 800 morti in raid Israele su Gaza" 12:23a 770 i morti palestinesi, 140 erano ...

Israele sferra un attacco senza precedenti a Gaza. Raid anche verso il sud del Libano. La Striscia al buio: spenta l'unica centrale TGLA7

Borse, seduta di rimbalzo in Europa. Milano chiude a +2,3%, spread sotto i 200 Il Sole 24 ORE

Accordo Netanyahu-Gantz per governo di emergenza. Gli Usa lavorano a un corridoio per far fuggire i civili. Tajani in Egitto: «Impedire che il conflitto si ...