Salernitana | oggi Inzaghi già in campo I dettagli del suo accordo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)Filippoguiderà l’allenamento della. Intanto emergono idel suoIl ko di Monza è stato fatale a Paulo Sousa, con Filippoche ha quindi preso le redini dellacon l’obiettivo di guidarla alla salvezza. L’con il tecnico è stato raggiunto fino al termine di questa stagione, con opzione di rinnovo anche per il prossimo anno. Come scrive il Corriere dello Sport, poi, è previsto un ricco premio in caso di salvezza.