Salernitana | Inzaghi | «Se Dia non fa 15 gol non ci salviamo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Le parole di Filippo, ex attaccante, nella conferenza stampa di presentazione come allenatore dellaFilippoha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della. SALVEZZA – «Ho detto al presidente e al direttore che non esiste uno schema che fa vincere le partite. Ho vinto e sono stato esonerato col 4-3-3 e col 3-5-2. Sono numeri. A me interessa riportare entusiasmo e convinzione, i giocatori si devono divertire. Non è con i nomi che ci. Oggi non posso fare promesse di alcun genere. Se diranno che non lottiamo andrò a casa. Non so se giocheremo bene o male, sfido chiunque ad affermare il contrario. Però dobbiamo essere bravi a far punti, è questo che fa grande una squadra. L’anno scorso era bello veder giocare la ...