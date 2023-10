Sala | «Nuovo stadio? Le proprietà di Inter e Milan non si parlano»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Giuseppe, sindaco dio, ha parlato a margine della commissione consiliare del Comune suldiGiuseppe, sindaco dio, ha parlato a margine della commissione consiliare del Comune suldi. LE PAROLE – «L’addio di? L’avevo detto perché conosco le logiche di una azienda e quelle sono due aziende, non due enti di beneficenza. E sapevo che non stavano bluffando. Molti di voi (riferendosi ai consiglieri comunali, ndr) mi guardavano con sufficienza dicendo che non sarebbero mai andate via dao. Poi però c’è stata una novità e qui mi prendo la ...