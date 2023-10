Sadhguru | il guru 'ignorante' | da Milano fino a 900 euro per un biglietto! a Madrid per la Champions

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ospite d'onore dall'India. Dadavanti a oltre 4mila spettatori paganti a spettatore non pagante allo stadio di. Settimana...

... a un costo che poteva raggiungere i 900 euro a testa, si sono accalcate per ascoltare l'insegnamento dell'ormai celebre(letteralmente "ignorante"), santone induista che, cavalcando l'...

Sadhguru, per il "guru ignorante" 5mila persone a Milano, con biglietti anche da 900 euro La Gazzetta dello Sport

Quattromila persone, arrivate da tutta Italia, si sono radunate all’Allianz Cloud Arena di Milano per ascoltare Jaggi Vasudev, noto ai più come Sadhguru,un guru indiano 66enne che gira il mondo e pubb ...Domenica scorsa, mentre nelle chiese milanesi un numero variabile di cattolici ambrosiani intonava “Kyrie eleison” a ripetizione, ben altra liturgia si...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #Teleradi ...