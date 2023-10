Rugby | ripensare il calendario per far crescere le nazionali minori

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Si è chiusa la prima fase dellaWorld Cup 2023 e sono state decise le squadre che accedono ai quarti di finale. E, ancora una volta, sono le solite note. La Nuova Zelanda ha conquistato 8 volte la semifinale, la Francia sei volte, il Sudafrica 5 volte, l’Inghilterra altrettante, il Galles solo tre volte e due l’Argentina. L’Irlanda non ci è mai arrivata, ma ha conquistato nove quarti di finale con quello di quest’anno. In tutto ai quarti ci sono 7 titoli mondiali su 9 assegnati. Unica assente l’Australia. Insomma, tranne le Fiji, le solite note. Il gap tra i top team di Ovalia e il resto del mondo resta ampio, anzi si amplia sempre più. Qualcosa che, ormai, è un danno non solo per lo sport, ma anche per gli interessi economici che ruotano attorno al. Servono più partite tra top team e squadre di seconda fascia, serve far ...