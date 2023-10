Rugby femminile | WXV | il XV azzurro contro il Giappone | Raineri riaccoglie Sillari e Rigoni

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Cresce l’attesa in vista del debutto in WXV, la nuova competizione mondiale disu base annuale per nazionali. E si avvicina soprattutto il momento di Italia-, primo appuntamento in programma al Danie Craven Stadium di Stellenbosch, il 13 ottobre alle 14. Coach Nanniha annunciato il suo XV, nel qualei centri Michelae Beatrice. Quello colè dunque il primo impegno delle Azzurre, che giocheranno poi a Cape Town, prima con il Sudafrica (il 20 ottobre), poi con gli Stati Uniti (il 28 ottobre). IL XVPER ITALIA-15 – Francesca GRANZOTTO (UnioneCapitolina, 5 caps) 14 – Aura MUZZO (ASD Villorba, 38 caps) 13 – Michela ...