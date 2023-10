Rugby femminile | la formazione dell’Italia per la sfida al Giappone | il XV titolare per l’esordio in WXV

Rugby femminile - le convocate dell’Italia per la prima edizione del WXV II : 30 azzurre in Sudafrica

Rugby femminile - che cos’è il nuovo WXV e come funziona. Italia in Seconda Divisione

Tutto pronto per la prima storica edizione del WXV, torneo diche per la prima volta vedrà affrontarsi in una competizione ufficiale su base annuale alcune delle migliori nazionali. In gara ci saranno Italia, Sudafrica, Giappone, Scozia, Samoa e ...

Per far fronte alla momentanea indisponibilità di Matteo Nocera e di Liam Zocchi e per far crescere il giovane e promettente reparto di prima linea del club, le Zebre sono liete di comunicare di aver ...