Rudi Garcia via da Napoli? Oggi De Laurentiis potrebbe proporgli la rescissione

Rudi Garcia è solo - il ritorno in campo oggi è surreale

Continua a tenere banco il futuro di. Il tecnico del Napoli è in bilico dopo i recenti risultati negativi della squadra azzurra. All'orizzonte c'è l'idea rappresentata da Antonio Conte , nome che ha già fatto infuocare la ...

ULTIM'ORA - "Mister, sei tranquillo" La reazione di Rudi Garcia: è atterrato a Napoli | VIDEO CN24 CalcioNapoli24

Incontro decisivo oggi per l'addio di Rudi Garcia. Ne parlano dalla Francia, Footmercato fa sapere che oggi De Laurentiis proporrà all'ex Roma una risoluzione con buonuscita da 2,8 milioni di euro ...Dopo 48 ore di polemiche e relax in famiglia in Francia, Rudi Garcia è tornato a Napoli. Il tecnico della SSC Napoli è appena rientrato a Napoli, atterrando all'Aeroporto di Capodichino poco dopo le ...