Rudi Garcia-Napoli | la scelta definitiva di De Laurentiis

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), arriva ladi Aurelio De Laurentiis: gli ultimi aggiornamenti Proprio nelle ultime ore si sta ritornando a parlare, anche con una certa insistenza e frequenza, della situazione in casa. Ovvero della posizione di. Non è affatto un mistero che il manager francese sia finito, nuovamente, nel mirino della critica. Sprazzi di un suo gioco ancora non se ne vedono ed i tifosi ne hanno abbastanza del suo modo di fare e, soprattutto, di allenare. La sconfitta contro la Fiorentina, rimediata domenica sera, è stata una vera e propria batosta per l’ambiente partenopei. Aurelio De Laurentiis e(Foto LaPresse) Notizie.comUn ko che, a dire il vero, non è piaciuto ...

LA SITUAZIONE - In casa Napoli sono ore caldissime per il futuro del tecnico dei Napoletani,. Il tecnico non è riuscito a ravvivare la squadra e l'ambiente dopo il titolo di Campione d'Italia vinto lo scorso anno, portandosi a casa solo 14 punti in 8 partite, 8 punti in meno del ...

Antonio Conte in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis, ma i nomi per l'eventuale sostituzione di Rudi Garcia non si fermano all'ex ct della nazionale italiana. Quello di ...