Rudi Garcia esonerato dal Capitano | “Niente a che vedere con il calcio”

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)potrebbe esseremolto presto dal Napoli. Il presidente De Laurentiis ha confermato il momento delicato. E il commento è clamoroso Il momento diè assai delicato. Troppo. Un avvio di stagione non esaltante e alcune frizioni con i giocatori che sono sotto gli occhi di tutti. Insomma, l’esonero appare davvero dietro l’angolo soprattutto dopo le parole di questa mattina del massimo dirigente De Laurentiis che ha confermato che ci sta pensando.(Lapresse) – Ilveggente.itUna luna di miele che sembra essere finita presto. E non è detto che un addio non ci possa essere già in questi giorni nonostante il summit di ieri mattina fosse andato in maniera diversa. Insomma, una situazione che rimane davvero in bilico – i bookmaker, ad ...