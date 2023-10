Romelu Lukaku | “Se parlassi dell’estate | vi scioccherei Grazie a Nainggolan per aver chiamato la Roma”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “La maggior parte delle persone in sala mi conoscono. Sapete che non mi piace girare intorno al tema. Parlerò in futuro, ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. C’erano momenti in cui potevo davvero esplodere, cinque anni fa probabilmente avrei fatto anche quello. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio. Ho lavorato duro tutta l’estate. Devo ringraziare anche Radjapercontattato la”. Lo ha detto l’attaccante giallorosso e del Belgio,in conferenza stampa durante il ritiro della sua nazionale. “Sapevo perfettamente cosa sarebbe successo quest’estate – aggiunge -. C’erano alcuni club in cui certamente non sarei andato. In definitiva, devi anche valutare ciò che è accaduto nel campo del calcio e ...