Roma | Virginia Sanjust assolta dall’accusa di estorsione nei confronti della nonna

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La Corte d’Appello diha assoltodi tentataneiAntonella Lualdi.era stata condannata in primo grado: il reato di stalking è stato derubricato in violazione di domicilio. L’avvocato Piergiorgio Manca ha spiegato che i giudici l’hannoanche in base alla non punibilità per vincoli di parentela. L’8 marzo del 2020si era recata in casa, dove era presente anche sua madre Antonella Interlenghi, per chiederle dei soldi. Poi aveva messo sopra l’appartamento di Lualdi, che in realtà si chiama Antonietta De Pascale. Lal’aveva già “perdonata” prima di ...