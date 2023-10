Roma | scontro tra due auto | due morti | gravi due bambini

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) A Palestrina, in provincia di, duesi sono scontrate ieri sera in via Provinciale Carchitti. Sono due le vittime: moglie e marito, mentre duesono feriti gravemente a causa dell’incidente. Incidente: i soccorsi Secondo le prime ricostruzioni un’Audi A6 con due persone ha invaso la carreggiata opposta facendo un frontale con L'articolo proviene da Il Difforme.

