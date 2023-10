Roma | Lukaku tuona sull’Inter | la sfida continua

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) In questo inizio di stagione grande protagonista in casaè stato Romeluche, sotto gli occhi di tutti, sta trascinando i giallorossi gara dopo gara. Un ambiente complesso da gestire, ma nel quale il belga non ha avuto nessun problema ad integrarsi. La testimonianza arriva dai suoi numeri con 5 gol e 1 L'articolo proviene da Il Difforme.

Roma - Lukaku : 'Tante bugie su di me - un giorno dirò la verità. L'Al-Hilal? Non ero convinto'

Lukaku : 'Un ex Roma mi ha messo in contatto con la società - vi racconto tutto'

Lo dice l'attaccante dellaRomelu, in conferenza stampa dal ritiro della nazionale belga. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente ...

Roma, Lukaku: "Se parlassi dell'estate rimarrebbero senza parole" Sportitalia

Roma, 11 ott. (askanews) – “Non parlo tanto fuori dal campo, non è nel mio stile”, le sue parole. “Preferisco parlare sul campo. Ma a volte è anche bello che si dica alla gente cosa è successo e cosa ...Tempo di nazionali per tanti campioni dei club europei. Anche per Romelu Lukaku, trascinatore della Roma in quest’inizio di stagione ed impegnato con il suo Belgio di qualificazioni ad Euro 2024 con ...