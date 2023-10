Rocky | una VHS sigillata del film venduta da Pete Davison ad una cifra folle

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Se possedete vecchie VHS sigillate, fate i vostri conti, perché una videocassetta diè stataper ben 27mila euro dal comico americano. L’uomo infatti, durante una puntata del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ha confessato una collezione abbastanza insolita: ha iniziato infatti a comprare migliaia di cassette nel tentativo di anticipare la tendenza e a quanto pare, alcune le ha vendute, tra cui quella delcon Sylvester Stallone. “Dunque, nel 2026 saranno passati 20 anni dall’ultima VHS realizzata, giusto? Quindi 20 anni è abbastanza tempo affinché la gente dica: ‘Oh, era figo, lo ricordi?’ Come con i vinili. Ho comprato tutte quelle sigillate che esistono, circa 3.000-5.000 cassette” E quando il pubblico ha cominciato a ridere, il comico ha scherzato: “Sembrate ...

... basta pensare ad esempio alla cantante Rihanna che abbiamo visto con indosso un paio di jeans larghi in più dioccasione, l'ultima durante un'uscita insieme al marito ASAP, dove la ...

Sylvester Stallone non sopporta un film di Rocky: "Era davvero brutto" Everyeye Cinema

“Rocky IV”: cast, trama e trailer Tv Sorrisi e Canzoni

PONTEDERA - Un piazza dedicata al guerriero della boxe italiana, Sandro Mazzinghi (1938-2020). A 60 anni dalla sua conquista del titolo del mondo dei pesi medi junior. Gliel’ha intitolata ...Spider-Man: Across the Spider-Verse e Un nuovo universo saranno disponibili in una speciale collector's edition.