Roberto Sergio in soccorso di Pino Insegno | “Nei suoi confronti violenza mediatica” E la prende con i blog | chè la carta può essere tagliente o quanto meno servire!

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)Giù le mani da Il Mercante in Fiera. A scendere in campo in difesa del game show di Rai2, è. Al cospetto del Direttore dell’Ansa, Luigi Contu, l’amministratore delegato Rai ha messo a tacere le voci su una presunta chiusura del programma, difendendo la storia professionale del conduttore. “Sono indignato per lae preventiva neidie del suo programma.ha una storia professionale di 40 anni, è un professionista serio, che ha accettato una sfida in una programmazione molto complessa. Voglio dare una notizia: il suo programma non viene chiuso, variamplificano notizie ...