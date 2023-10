Riva del Garda | guida ubriaco e viene fermato | “È colpa del ragù di mia nonna | c’è il vino”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Pubblicato il 11 Ottobre, 2023 Notte molto intensa quella tra sabato 7 e domenica 8 ottobre per i carabinieri delle stazioni didel, Arco, Dro e Tione che, con il supporto dei militari dell’aliquota radiomobile della compagnia didel, hanno presidiato il territorio detto della “Busa” per fermare le stragi del sabato sera causate molto spesso dall’alcol e dall’abuso di sostanze stupefacenti. La fantasiosa spiegazione di un ragazzo: “deldella” I controlli hanno interessato 57 veicoli e 96 persone e il bilancio è stato di 5 patenti ritirate (4 uomini e una donna) tra i 19 e i 29 anni perin stato di ebbrezza. I giovani sono risultati positivi all’alcol test, anche se uno di ...

Teresa di, avrebbero provato ad asportarne un'altra a Giardini Naxos senza riuscirvi solo per il sopraggiungereproprietariomezzo. A seguito dei gravi indizi di colpevolezza emersi e ...

Ragazza scende dall'autobus e viene investita da uno scooter BresciaToday

Blitz dei carabinieri di Riva del Garda: arrestato un 30enne sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale il Dolomiti

A Milano, a Palazzo Reale la prima mostra di Luigi & Iango, coppia artistica e nella vita. Murenu e Henzi: «Raccontiamo l’autenticità dietro lo scatto» ...Non si può dire che la vita di Catherine King, canadese, sia stata un'esistenza comune, così come non lo è la sua casa, stanziata ...