Rinnovo Giroud | non c’è niente di scontato! Le ultime da casa Milan

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)di scontato sul futuro dell’attaccante francese del: lenotizie in arrivo L’ultima firma di Oliviersu un contratto delè datata aprile 2023: questo l’ultimodel francese con i rossoneri. Il contratto scade nel 2024 e si parla già di un altro prolungamento in. Infatti, il centravanti è diventato indispensabile per Pioli, fatta eccezione quando qualche acciacco si fa sentire. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, fa fede quel «ci pensiamo a giugno». Nulla può essere dato per scontato inrossonera e la situazione sarà più chiara fra qualche mese.