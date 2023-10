Rinforzi per lo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona | Arrivano 20 lavoratori interinali

Leggi su citypescara

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La decisione di ingaggiare nuovo personale a tempo determinato per losulmonese nasce dall’accordo recentemente raggiunto tra l’azienda e le principali organizzazioni sindacali. Questi nuovi inserimenti sono strettamente legati alla sospensione del contratto di solidarietà e alla prevista crescita nella produzione dei furgoni Ducato, che continuerà fino al 31 dicembre. I nuovi, selezionati attraverso diverse agenzie per il lavoro, stanno attualmente completando le visite mediche di routine, un passo obbligatorio per formalizzare il loro ingresso nell’azienda. Nonostante questa positiva iniezione di forza lavoro, resta aperta la delicata questione degli esuberi. Le ultime notizie riferiscono che il numero previsto per il 2024 sia sceso da 135 a 100, ma la tematica rimane al centro delle preoccupazioni e delle discussioni ...