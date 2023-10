Ricerca | sclerosi multipla | nuovi dati di efficacia a 5 anni per farmaco sperimentale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. (Adnkronos Salute) - Le persone conrecidivante (Smr) trattate con evobrutinib, inibitore della Tirosin chinasi Btk (Btki) in fase di sviluppo clinico, hanno continuato ad avere un basso tasso annualizzato di ricadute (Arr-Annualized Relapse Rate) e un'alta percentuale di pazienti non ha mostrato alcuna evidenza di peggioramento clinico. I pazienti hanno inoltre mostrato miglioramenti statisticamente e clinicamente significativi sulla qualità della vita, sulla salute mentale e sulla vitalità, aspetti strettamente correlati alla fatigue. Questi risultati a cinque, dello studio clinico di estensione in aperto Ole (Open Label Extension) di Fase II, che possono indicare i benefici a lungo termine di evobrutinib nelle persone affette da Smr, sono stati presentati oggi da Merck al IX Congresso Ectrims ...