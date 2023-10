Riccardo Guarnieri esce allo scoperto con la nuova fiamma | ecco chi è FOTO

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Era da mesi che si vociferava di un possibile fidanzamento per. Ad insinuare questo dubbio è stata la sua scomparsa improvvisa da Uomini e Donne. Con l’inizio dellastagione del talk show di Maria De Filippi, infatti, il cavaliere non è mai apparso in puntata. Sul web,ra, hanno cominciato a trapelare ipotesi su quello che potesse essere accaduto Ebbene, la più accreditata, e confermata da lui stesso anche in queste ore, è che si fosse fidanzato. Vediamo di chi si tratta. Lache ufficializza il fidanzamento trae una dama Finalmente, dopo tanti rumor, pettegolezzi e indiscrezioni trapelate sulla faccenda,ha confermato di aver trovato un nuovo9 amore. Il ...