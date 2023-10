(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Conclusa l'ottava giornata di Serie A, per alcune squadre è già tempo di guardarsi le spalle: la zonafa paura e la sosta per le nazionali può rappresentare l'occasione giusta per porre ...

Sportillo - l’ex che ha allenato a Francavilla : “Benevento fondamentale per me - retrocessione dolorosa”

Premier League le quote per la retrocessione : rischia anche una big

Conclusa l'ottava giornata di Serie A,alcune squadre è già tempo di guardarsi le spalle: la zonafa paura e la sostale nazionali può rappresentare l'occasione giustaporre i correttiviil prosieguo della stagione. Empoli e Salernitana solo le prime due squadre ad aver ...

Retrocessione, per i bookie rischiano in sei: anche un'insospettabile La Gazzetta dello Sport

Roma, che succede a Zalewski Il ct polacco: "Si vuole ricostruire" Corriere dello Sport

A due anni di distanza l’allenatore piacentino torna in Campania per riprovarci con la Serie A. L’ultima volta alla guida del Benevento arrivò una retrocessione, ora serve una riscossa in una piazza ...L’ex stella dello United torna ad allenare dopo le esperienze con Derby County e DC United. Per lui un contratto fino al 2027 ...