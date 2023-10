REPUBBLICA – Napoli | oggi l’addio di Garcia | De Laurentiis gli proporrà la rescissione

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il presidente delAurelio DeincontreràRudiper proporgli laconsensuale del contratto. CALCIO. L’avventura di Rudisulla panchina delsembra ormai giunta al termine. Secondo quanto riportato da Lail presidente Aurelio Deincontrerà il tecnico francese per proporgli laconsensuale del contratto. L’obiettivo di Deè una transazione economica per non pagare l’ingaggio die investire su un altro allenatore. Per il tecnico, invece, evitare un esonero potrebbe essere positivo per la carriera. Dopo le ultime 48 ore a Nizza, ...