Reazione a catena

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Le conseguenze internazionali, soprattutto quelle economiche, non si sono fatte attendere. Lunedì la riapertura della settimana in borsa ha risentito, anche se in maniera diversa a seconda delle piazze, degli effetti negativi della guerra appena scoppiata. Ha prevalso l’atteggiamento di paura e quindi prudenziale di solito adottato dagli operatori in casi del genere, mentre il prezzo del petrolio ha iniziato a impennarsi, anche se entro limiti contenuti. Tutto ciò ha fatto passare in secondo piano la notizia dell’ accredito sul conto del Tesoro della terza rata del finanziamento da parte della EU al PNRR. Esso è da considerare anche un attestato di fiducia al Paese, tanto più importante se, come di solito succede in circostanze simili a quella attuale, si assisterà all’irrigidimento dei mercati finanziari e all’aumento del costo del denaro. Intanto martedì il FMI Fondo Monetario ...