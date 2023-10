(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Enea, in collaborazione con Enel Green Power, ha , in grado di abbinare energia elettrica da fotovoltaico con la produzione di microalghe per uso ...

Siamo stati gli ideatori di "In Tasca", ilvocabolario multilingue del lavoro straniero,in seno ad alcuni progetti SAI e distribuito ai lavoratori immigrati nelle campagne siciliane ...

Realizzato il primo impianto algovoltaico in Italia Agenzia ANSA

Treno a idrogeno, il primo mai realizzato in Italia WIRED Italia

Enea e Enel Green Power hanno realizzato il primo impianto algovoltaico in Italia, che abbina energia elettrica da fotovoltaico con produzione di microalghe per uso alimentare, cosmetico e farmaceutic ...Enea, in collaborazione con Enel Green Power, ha realizzato il primo impianto algovoltaico in Italia, in grado di abbinare energia elettrica da fotovoltaico con la produzione di microalghe per uso ali ...