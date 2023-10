Razzi di Hamas prodotti in Cina | i sospetti e la foto misteriosa

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) C'è chi parla di un presunto legame tra alcuni dei missili usati dae una fabbrica di tubi d'acciaio situata in. La verità potrebbe essere un'altra

Razzi su Israele anche dalla Siria. Biden attacca Hamas : "È come l'Isis"

Guerra in Medio Oriente. Scaduto l'ultimatum di Hamas : razzi da Gaza su Ashkelon - colpito l'Hotel Regina. Bambini decapitati e almeno 200 morti nel Kibbutz di Kfar Aza. Netanyahu : "Attacco a Israele ferocia mai vista dalla Shoah"

...Clarissa Ward e la sua troupe affrettarsi a cercare rifugio dai bombardamenti di, in ... come ha poi spiegato Ward durante il collegamento: " L'Iron Dome ha intercettato gran parte dei...

L'arsenale di Hamas, officine segrete nei tunnel e missili d’importazione: sfruttata la tecnologia offerta dal ilmessaggero.it

Israele semina mine vicino alle barriere di Gaza. Ultimatum di Hamas: "Lasciate Ashkelon". I razzi colpiscono un hotel Il Fatto Quotidiano

Il cestista Usa giocava in Russia quando Mosca ha invaso l’Ucraina ed è stato costretto a fuggire per la sua nazionalità. Ora si trova all’Hapoel Tel Aviv sotto i razzi di Hamas ...Gaza è ormai una città fantasma. La notte è passata sotto il suono dei missili israeliani, si cammina sopra cumuli di macerie, palazzi ridotti in cenere. Attorno solo ...