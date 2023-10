Rave Israele | location cambiata due giorni prima della strage Gli organizzatori confessano

Israele - la madre di Shani Louk - rapita al rave : «Mia figlia è viva ma gravemente ferita : dovete liberarla» - La famiglia della 22enne ha riconosciuto la ragazza in un video in cui era seminuda e incosciente su una jeep condotta dagli uomini di Hamas (vanityfair)

Rave Israele - cosa è successo? La musica e l'allarme rosso : poi le esplosioni - la fuga - i rapimenti e le uccisioni. Il massacro di Hamas - Il massacro del Rave in Israele . Una notte di musica e allegria finita in un massacro . Dall'euforia alle auto bruciate, abbandonate come le tende e le stuoie da campeggio; a genitori che hanno... (ilmessaggero)

Rave in Israele - la location cambiata due giorni prima del massacro : la rivelazione degli organizzatori - Il massacro del Rave in Israele si poteva evitare? Il festival, originariamente, non doveva svolgersi al confine con Gaza. In una posizione, quindi, potenzialmente pericolosa. Ma altrove.... (ilmessaggero)