“Ragazzi | stiamo insieme” Amici 23 | scatta il bacio e poi l’annuncio della coppia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)23, prima nuovadel talent. E ufficiale: “”, ha detto lei agli altri allievi dopo aver scambiato un lungocon il cantante. Era già da qualche giorno, del resto, che si parlava di una forte intesa fra i due. Dalla scorsa settimana per la precisione, quando nel daytime di venerdì la produzione parlava di “un’zia speciale“, con il filmato che li mostrava più che vicini. Si sentiva infatti la cantante chiedere se a lui piacessero le alici e la risposta è stata: “A me piaci tu“. Ma non era finita qui perché poi in altre immagini si abbracciavano a tavola in maniera molto dolce e poi si sdraiavanosul divano. “Guarda che stai rischiando, te lo dico“, l’avvertiva lui. Ma lei ha continuato, lo annusava ed esclamato: “Il tuo ...