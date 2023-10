Rafael Nadal | ufficiale il rientro | giocherà l’Australian Open 2024

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) –il ritorno di. Il campionegli Australian, primo Slam del prossimo anno, in programma dal 14 al 28 gennaio a Melbourne. Ad annunciarlo il direttore dell'AustralianCraig Tiley. "Ha lavorato duro per recuperare dall'infortunio. Ha sempre dato il meglio a Melbourne e nessuno può dubitare la forza del suo spirito competitivo. Sono rimasto in contatto con il suo team, è tornato in campo ad allenarsi e ha l'obiettivo di tornare a Melbourne a gennaio", ha a fermato., 37 anni, 22 volte campione Slam e vincitore in due occasioni Down Under, non gioca proprio dall'Australian2023 quando ha sofferto una lesione al flessore dell'anca durante la partita persa contro Mackenzie ...