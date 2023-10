Rachel | dove è stato girato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ilnel sud dell’Inghiltherra, tra il South Devon, l’Oxfordshire e il Surrey. La scenografa Alice Normington e il regista Roger Michell hanno selezionato i luoghi delle riprese per creare un’ambientazione idealistica. Nel Surrey, le riprese si sono svolte a West Horsley Place, un edificio del XVI secolo di proprietà di Bamber Gascoigne. Molte delle scene all’aperto, in cuie Philip si conoscono passeggiando e cavalcando sulla spiaggia, sono state girate nel Devon, nella Flete Estate a South Hams. La tenuta privata – che comprende Mothecombe House, un edificio in stile Queen Anne che ospita i proprietari della tenuta, una manciata di cottage per le vacanze, una casa sulla spiaggia vittoriana incastonata nelle scogliere e la bellissima spiaggia di Mothecombe – è una delle ...