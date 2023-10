Racconti di un tragico tempo sospeso

Curiosità: Il secondo tragico libro di Fantozzi è il secondo romanzo scritto da Paolo Villaggio e pubblicato nel 1974 a Milano da Rizzoli Editore. Come il primo libro questa è una raccolta di racconti in cui protagonista è Ugo Fantozzi, lo sfortunato ragioniere che, in compagnia della moglie Pina e dell'orrenda figlia Mariangela, riceve colpi bassi tutti i giorni dai megadirettori galattici, dai colleghi Fracchia e Calboni e dalla tremenda signorina Silvani.