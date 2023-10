Ra I D Festivals | le Compagnie Movimento Danza e Atacama a Palazzo Orsini

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPenultimo appuntamento aDucaledi Solofra con Ra.I.D.2023, la rassegna interregionale dicontemporanea, realizzata con il sostegno del Comune di Solofra e il riconoscimento del MiC. Venerdì 13 ottobre, alle 20.30, tocca alla Compagnia napoletana, una delle prime e più longeve realtà italiane dicontemporanea, in “Il canto delle mani” di Gabriella Stazio. In scena una coreografia in cui contaminazioni, connessioni, moltiplicazioni, sovrapposizioni e presenze simultanee convivono nel medesimo spazio/tempo. Il ritmo dellasi gioca in un susseguirsi di immagini che si compongono e si scompongono in una linea di continuità non tanto logica, quanto analogica. Subito dopo ...