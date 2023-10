Quest' anno sono sbarcati quasi 140 mila migranti

Leggi su agi

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) AGI - Dall'1 gennaio a oggi sulle coste italiane138.172, l'86,5% in più rispetto ai 74.049 del corrispondente periodo dell'scorso. Il dato (aggiornato alle 8 di stamattina) è contenuto nel cruscotto statistico del Viminale. Da dove vengono Con riferimento alla nazionalità dichiarata al momento dello sbarco, il 12% deiarrivati dall'inizio dell'è originario della Guinea, l'11% della Costa d'Avorio, l'11% della Tunisia, il 6% dell'Egitto, il 6% del Bangladesh, il 6% del Burkina Faso, il 5% del Pakistan, il 4% della Siria, il 4% del Mali e il 4% del Camerun. Dall'1 gennaio al 9 ottobre, i minori stranieri non accompagnati14.360, più che in tutto l'passato (14.044).