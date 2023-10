Dall'altro lato c'è una parte della popolazione egiziana,più vicina ai Fratelli Musulmani, che è legata alla causa. Va detto che, però, dal 2013 in Egitto governa Abdel Fattah al -...

"Quella palestinese è resistenza". La frase-choc dell'imam di Pisa ilGiornale.it

Mohammad Khalil a Pisa: "Quella palestinese è resistenza" LA NAZIONE

L'imam di Pisa ha rivendicato nelle scorse ore il diritto dei palestinesi "a difendersi dall'oppressore": a suo dire, i raid di Hamas degli ultimi giorni sarebbero una forma di resistenza. La dura con ...La drammatica vicenda israelo-palestinese di questi giorni: non è facilmente sintetizzabile. Sarebbe come voler sintetizzare in poche righe, secoli di storia. Comunque sia, tenuto conto che la narrati ...