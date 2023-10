Quel silenzio dovuto e non concesso ai 40 bambini uccisi da Hamas

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) 40, tra cui alcuni neonati sono (e non sarebbero, ma SONO) stati. 40sono stati ammazzati nelle loro case, magari mentre cercavano la fuga o forse nel letto dove dormivano, per non parlare dili presi in braccio da mamma e papà come gesto ultimo di protezione.morti terrorizzati. Ad alcuni di questi è (e non sarebbe) stata tagliata la testa. Si fa fatica persino a respirare se si pensa a tanto orrore. È per questo che davvero non capisco chi ieri sui social, in tv, sui giornali è riuscito anche solo per un momento non solo a parlare ma persino a cercare giustificazioni storiche, comprensione politica per commentare quanto compiuto dagli uomini disabato nel kibbutz dove oltre ai 40 corpi dine hanno lasciati a terra ...