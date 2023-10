Quegli «imbucati» tra i profughi afghani

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Dopo la precipitosa evacuazione dall’stan, due anni fa, sono migliaia i cittadini di quel Paese entrati in Italia. Ma tra chi aveva diritto di essere accolto, si scopre che c’è chi ha falsificato i documenti, chi fa causa per un ingresso rapido, persino chi ha contatti con i talebani o è un potenziale rischio per la sicurezza. C’era una volta l’operazione Omnia Aquila... Nel maggio 2021, alla scadenza del termine per il rientro del contingente alleato dall’stan, i talebani, tornati al potere, vogliono liberarsi del personale civile e militare che ha prestato servizio per le strutture dei Paesi della Nato. Per mettere in salvo chi ha collaborato con l’Italia, nel giugno di quello stesso anno, il ministero della Difesa guidato da Lorenzo Guerini organizza una missione di evacuazione e, con un ponte aereo, a più riprese, arrivano in Italia ...