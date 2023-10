“Quanto prendo di pensione oggi” Wanna Marchi | cifra povera | ecco quanto incassa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)non smette di far parlare di sé, l’ex regina delle televendite ha recentemente raccontatoprende ogni mese di. Nei mesi scorsi di lei si è parlato per un documentario in quattro puntate andato in onda su Netflix (da settembre 2022) in cui racconta la storia die della figlia. La docu-serie in quattro episodi di Netflix ci mette di fronte a un’amara verità: la più grande televenditrice italiana vivente non è pentita di quello che ha fatto, ma non poteva chiedere di meglio che (ri)apparire davanti al suo pubblico. >“Caterina…”. E giù, lacrime: la conduttrice sconvolta. Anche l’ospite vip sorpresa dalla reazione Nella recensione di Vanity Fair si legge come: “La Neverland dinon è mai stata un’isola ...