Quando riparte la Champions League dopo la sosta per le Nazionali? Date | calendario partite | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il calcio internazionale nel Vecchio Continente è fermo a causa dellaper lema, terminato questo periodo, saranno nuovamente le coppe europee a prendersi la scena. Fra poco meno di due settimane, infatti, le squadre della2023-2024 torneranno in campo per la terza giornata della fase a gironi della competizione per club più ambita al mondo, la quale seguirà immediatamente la ripresa dei campionati. Martedì 24 ottobre, l’Inter di Simone Inzaghi va alla caccia della seconda vittoria consecutiva incontro il Salisburgo: i nerazzurri, in testa a pari punti con il Real Sociedad nel gruppo D, hanno un’occasione importantissima per staccare gli austriaci nella corsa alla qualificazione agli ottavi. L’altra italiana in campo sarà il Napoli, ...