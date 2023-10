Qualificazioni Euro 2024 | Ucraina-Italia si giocherà il 20 novembre a Leverkusen

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La gara fradel 20alle 20.45, valida per l’ultima giornata del girone C di qualificazione a, sialla BayArena di. L’ufficialità arriva dal Bayer, proprietario dell’impianto. “Siamo felici di poter mandare col nostro supporto un messaggio, anche se piccolo, di solidarietà. Per i tanti ucraini che hanno trovato una seconda casa in Renania, questa partita alla BayArena è una grande opportunità per tifare da vicino per la loro nazionale, così come per i numerosini che vivono nella nostra regione. Speriamo in una pacifica e ovviamente entusiasmante festa del calcio”, le parole di Fernando Carro, Ceo del club tedesco. SportFace.