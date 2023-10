Quali sono le reali intenzioni dell' Ue? Interrogazione sui fondi alla Palestina

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La Lega vuole vederci chiaro su uno dei nodi emersi dopo lo scoppioa nuova guerra tra Israele e Hamas. «L'Ue ha il dovere di fare chiarezza sui milioni di euro dei cittadini italiani ed europei destinati negli anni, specificando dove siano stati versati e come siano stati utilizzati. A seguito'infame e drammatico attacco terroristico rivendicato da Hamaso scorso 7 ottobre, cistate differenti reazioni ai massimi livellie istituzioni Ue, con prese di posizioni discordanti e incoerenti sia in senoCommissione sia fra Commissione e Consiglio», l'intervento di Alessandro Panza, europarlamentarea Lega. «Gli annunci - prosegue l'esponente del Carroccio -, spesso in contraddizione ...

... sparano promesse a casaccio su centrali nucleari da aprire tra dieci anni - dove e consoldi,... sappiamo chestati spediti a Bruxelles, ma non si sa se e quando torneranno. E anche sull'...

Quali sono i piani tariffari di Isybank e come cambiano i costi dopo il passaggio da Intesa Sanpaolo Fanpage.it

Periodo di preavviso: quali sono gli obblighi da rispettare e le indennità in caso di violazioni Ipsoa

Ma solo perchè chi non è disabile non capisce quali possono essere i problemi di chi lo è. Per questo attraverso Whable costruiamo una mappa con le indicazioni fornite da disabili". Non ci sono ...Ma quali sono gli argomenti degli oppositori, quali quelli dei sostenitori del progetto E quale sarebbe l’impatto effettivo di un’opera i cui costi – per la sola 17esima tratta – vengono stimati in ...