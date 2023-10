Puliamo il Mondo con Legambiente sabato 14 e domenica 15

“Puliamo il Mondo” nei fondali di Sperlonga : i sub raccolgono plastica - ombrelloni e rifiuti di ogni genere - Sperlonga – Si è svolto domenica 1 ottobre 2023 nei fondali del mare di Sperlonga , per la nona volta, un nuovo appuntamento con “Puliamo il Mondo” , uno straordinario momento di volontariato globale che diventa sempre più diffuso sul territorio e in ... (ilfaroonline)

Monreale partecipa a “Puliamo il Mondo 2023” : gli studenti di Aquino protagonisti dell’iniziativa di sensibilizzazione ambientale - Monreale – Anche il Comune di Monreale ha aderito alla 28esima edizione dell’evento internazionale “Clean Up The World”, meglio noto in Italia come “Puliamo il Mondo”. protagonisti della manifestazione di sensibilizzazione ambientale promossa da ... (monrealelive)