Psicoterapia | il 63% di chi la rifiuta è uomo “Serve abbattere il mito dell’infallibilità”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Accettare di sentirsi fragili, sopraffatti dall’ansia o, comunque, in qualsivoglia modo vulnerabili, per unè come ammettere di non possedere quelle super spalle larghe che tutti si aspettano da lui. L’indagine sul benessere mentale Chiedere aiuto ad uno specialista del benessere mentale quando ci si trova in uno stato di bisogno, dunque, non può che essere percepita come una sconfitta. Da un’indagine condotta da BVA Doxa per la piattaforma online dedicata all’assistenza psicoterapeutica Serenis, emerge infatti che il 63% delle persone cheno la terapia è. L’analisi è stata effettuata su un campione di 1000 rispondenti di età compresa tra i 18 e i 54 anni, uomini e donne, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Alla domanda “Se ne avessi bisogno in futuro, potresti considerare di affidarti a un servizio di ...