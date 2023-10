PS5 VS PS5 Slim quale prendere? Caratteristiche a confronto

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La nuova PS5di Sony è ufficiale e sarà disponibile da Novembre. Matra PS5 e PS5? Mettiamo le. Le differenze principali riguardano l’estetica, il peso e le dimensioni ridotte su PS5. Assomiglia molto alla PS5 , con il “rigonfiamento” laterale per il lettore Blu-ray che si può tuttavia sollevare, il che permette di sganciare il lettore ottico. Si può poi montare addirittura una cover apposita che segue la nuova forma della console. Come indicato da SONY ci sarà una perdita complessiva del 30% del volume e di fino al 24% del peso per PS5. Rispetto all’originale, Sony ha adattato un pochino il design della scocca per accomodare il nuovo paradigma di funzionamento, con un ...