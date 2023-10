PS5 Slim | Uscita | Prezzi e Specifiche tecniche

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Con l’avvicinarsi della stagione delle festività, siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di un nuovo modello di PS5. Per rispondere alle esigenze in evoluzione dei giocatori, i nostri team di ingegneria e design hanno collaborato per creare una nuova forma che offre una maggiore scelta e flessibilità. Le stesse tecnologie che rendono la PS5 la migliore per giocare sono ora racchiuse in un formato più compatto, con l’aggiunta di un lettore Ultra HD Blu-ray Disc e un SSD da 1TB per una maggiore capacità di archiviazione interna. PS5ufficiale:Il nuovo modello di PS5 ha visto una riduzione di volume superiore al 30% e di peso rispettivamente del 18% e del 24% rispetto ai modelli precedenti. Presenta quattro pannelli separati, con la parte superiore dal look lucido e la parte ...