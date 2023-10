Ps5 Slim arriva per Natale | sarà il 30% più piccola

Terminate le scorte dei modelli precedenti di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition, sarà possibile acquistare solo i modelli. approfondimento Videogiochi, dal 5 ottobre arriva "Assassin'...

PlayStation 5 Slim (PS5s) ufficiale con Blu-Ray removibile: novità e PREZZI HDblog

PS5: il modello 'slim' è stato annunciato ufficialmente, ecco prezzo e trailer Multiplayer.it

Il restyling della console di Sony riduce ingombri e pesi e propone la doppia versione: standard o solo digital ...Sony ha presentato PS5 Slim, una nuova versione della sua console di nona generazione disponibile in due modelli a partire da questo novembre, e pronta a sostituire la versione base attualmente in com ...