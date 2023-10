Pruzzo | «Roma | Lukaku e Batistuta hanno una cosa in comune»

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Robertodice la sua su Romelue il paragone con: eccoha detto l’ex attaccante giallorosso Alla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante dellaRobertoha così parlato del paragone tra. LE PAROLE – «Direi la grande voglia di fare gol e di essere anche d’esempio per i compagni. Un marchio di fabbrica… Averne di giocatori così. È gente che poi in campo dà fiducia a tutti gli altri, con loro hai quasi la certezza che il gol arrivi da un momento all’altro. Il che, ovviamente, regala serenità a chi sta in campo. È gente positiva. A Firenze, poi, mi raccontano che Bati voleva sempre migliorare, negli anni è riuscito ad affinarsi tecnicamente».

Roma - Pruzzo boccia Aouar : 'Con lui giochi in 10 - non è presentabile'

Commenta per primo Lukaku può avere sullalo stesso impatto che ebbe nel 2000 Batistuta Ecco le parole dell'altro bomber giallorosso di sempre, Roberto, alla Gazzetta dello Sport Meglio di BigRom in giallorosso è partito solo ...

Pruzzo: "Lukaku vale Batistuta" Siamo la Roma

Pruzzo: 'Lukaku vale Batistuta, il gol marchio di fabbrica' Virgilio

Lukaku può avere sulla Roma lo stesso impatto che ebbe nel 2000 Batistuta Ecco le parole dell’altro bomber giallorosso di sempre, Roberto Pruzzo, alla Gazzetta dello Sport Meglio di BigRom in giallor ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...